La estafa de Pampita en el programa de Susana Giménez

Este domingo, Pampita hizo su esperada aparición en el programa de Susana Giménez, y lejos de darle al show de la diva de Telefe el condimento que necesitaba, la modelo convirtió su entrevista en un soporífero manual de corrección.

Con su sonrisa siempre intacta, Pampita ingresó al estudio de Susana a las 22:45, y en su primera visita en 17 años al living televisivo más popular de la pantalla chica, la exmujer de Roberto García Moritán dejó al público con las ganas de una explicación concreta sobre el motivo de la separación del exfuncionario.

Desde un principio, Susana Giménez arremetió con el tema en cuestión. "Lo único que te hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", comenzó sin filtro la conductora. A lo que Pampita retrucó: "Esperá, no le digas así a Rober". Acto seguido, la modelo se encargó de remarcar que no terminó peleada con García Moritán.

"Yo no quedo peleada con nadie, quedo siempre bien con la gente que fue parte de mi vida. Yo me quedo con lo bueno y agradezco todo lo que me haya pasado", expresó Pampita, sumando que le agradece a su ex por la hija que tienen en común. Por su parte, Susana siguió en su intento de obtener algún dato picante sobre la ruptura, pero con el paso de los minutos quedó en claro que la insistencia fue en vano.

Pampita, a pura sonrisa y manual de corrección en el programa de Susana. Foto: Captura de video Telefe.

Si bien la invitada no tenía la obligación de contar intimidades que no le interesara dar a conocer, como buena conocedora del juego medíatico, sabía que la razón de su presencia en el ciclo de la estrella máxima de Telefe estaba centrada exclusivamente en la expectativa de lo que revelara respecto a su separación.

En este sentido, Pampita abrió el juego al responder sobre la motivo de la ruptura: "Fue una bomba que cayó de repente, y que explotó todo por el aire, volaron los pedazos para todos lados y no se pudo pegar más nada". Esa escueta explicación, fue justamente el inicio de una entrevista que devino en estafa, ya que tras el amague, la modelo no profundizó más en el asunto.

El decepcionante paso de Pampita por el programa de Susana

Con una Susana Giménez remando en dulce de leche, y una Pampita avanzando a cuentagotas y potenciando el coqueteo con dar una primicia que nunca terminó de llegar, la invitada sumó que hubo algo que "destruyó la relación". "Yo vivía en un mundo de que estaba todo bien, de que íbamos a estar el resto de la vida juntos, de que era un proyecto soñado. Toda mi vida quise tener mi familia, mis hijitos, un compañero, volver de trabajar y tener a alguien que me abrace. No me imaginé que se iba a acabar, que se iba a destruir", continuó la modelo sembrando una estéril intriga.

Por otro lado, Susana perdió la oportunidad de indagar en la controversial renuncia de Roberto García Moritán como ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La diva, con su habitual despiste, apenas atinó a comentar que al empresario "le gustaba la política", sin siquiera tener conocimiento de su espacio político, ni del cargo que ocupaba.

Más allá de eso, lo que resultó tramposo de la visita de Pampita al show televisivo de Susana Giménez, fue que la invitada especulara con hablar sobre su separación, para luego derivar en rodeos y frases hechas. Tampoco hubo nada jugoso respecto a su presente sentimental con un polista que no vive en el país. "Estoy conociendo a alguien", se limitó a decir la figura. En síntesis, un bostezo vestido de engaño.