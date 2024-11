El tenso momento entre Pampita y Susana Giménez por un polémico comentario sobre Roberto García Moritán: "No le digas así"

A principios de octubre, se rumoreaba que Pampita visitaría el programa de Susana Giménez para romper el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán. Sin embargo, en ese entonces, la modelo desmintió su participación en el ciclo de la diva. Pero ahora decidió hablar.

El pasado domingo 17 de noviembre, Pampita estuvo presente en el programa de Susana, donde habló de su ruptura con el ex Ministro de Desarrollo Económico, su familia, trabajo, y su presente amoroso. Sin embargo, en una parte de la entrevista, se vivió un tenso momento.

La modelo habló de su presente. Créditos: Prensa Telefe.

Todo comenzó con un cumplido por parte de la conductora, que mezclaba admiración y espontaneidad. "Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que te hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás", dijo la presentadora mientras la modelo le sonreía y le agradecía.

Pero la situación cambió drásticamente cuando Susana lanzó un polémico comentario sobre García Moritán. "Le tenés que agradecer a ese estúpido". Acto seguido, la conductora quiso cambiar de tema, pero Pampita le puso los puntos.

Así fue el tenso momento entre Susana Giménez y Pampita cuando hablaron sobre Roberto García Moritán

"Pará, no le digas así a Robert, por favor", le pidió la modelo a la diva. "¿Estúpido, no?", le consultó Giménez. "No, por favor", respondió Pampita. "Bueno, no le digo más", expresó la actriz.