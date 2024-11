La China Suárez rompió el silencio tras cenar con Franco Colapinto: "Soy feliz"

Eugenia China Suárez y Franco Colapinto son tendencia en el país luego de que se viralizó el video en donde ambos caminan por las calles de Madrid luego de cenar en un conocido local gastonómico. Pepe Ochoa dio todos los detalles de la romántica cena entre la actriz y el piloto.

El panelista de LAM contó que "Franco Colapinto y la China Suárez juntos en una noche romántica en Madrid. Fueron a comer, ella llegó primero y él después. Estuvieron en un reservado exclusivo para ellos, pero luego se mostraron bastante divertidos, románticos y después abandonaron juntos el recinto. Acá te dejamos las imágenes exclusivas de ellos juntos caminando por Madrid", expresó Pepe.

Lo cierto es que Luis Corbacho quien es escritor y periodista le dedicó una historia, luego de que sea criticada en las redes sociales por el video que surgió con Franco: "Te amo China. Las que te critican mirando LAM en pantuflas con un gordo deprimente al lado, deberían replantearse su vida. Ah re", sostuvo.

El video de la China Suárez y Franco Colapinto caminando por Madrid

La actriz decidió responder a este comentario y subrayó que "Jajajaja, yo soy feliz y no jodo a nadie", este mensaje deja en claro que ella se encuentra en su mejor momento personal. Puede interpretarse como un claro guiño en medio de los rumores de romance entre ella y Franco Colapinto.

El intrigante mensaje de la China Suárez tras la cena con Colapinto. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @lusitocorbacho.

La China ya sostuvo que se encuentra soltera y dejó en claro que la relación con Lauty Gram está terminada. Semanas atrás subrayó que ella no iba a ponerse de novia hasta "encontrar un hombre que valga la pena y no mienta. Que se muera por mí y me haga la vida más feliz".