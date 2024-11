La llamativa respuesta de Sabrina Rojas a los rumores de besos con un exfutbolista de Boca que está casado

En los últimos días, Sabrina Rojas quedó en medio de la tormenta luego de que trascendiera que fue vista a los besos con el exfutbolista de Boca Darío Benedetto, más conocido como "Pipa". Ante los rumroes, la actriz hizo un descargo con unas declaraciones que sembraron dudas en el panel de LAM (América).

Recordemos que Majo Martino fue la encargada de asegurar en Mañanísima (El Trece), que Sabrina Rojas estuvo muy cerca del mencionado jugador en restaurante porteño. De hecho, la panelista contó que la artista "le comió la boca" al deportista.

Darío Benedetto, en medio de rumores con Sabrina Rojas. Foto: Captura TV.

Desde el ciclo que conduce Ángel de Brito, Fernanda Iglesias se mostró intrigada ya que al contar que se encontró con Sabrina Rojas en estos días, y al decirle que hay dando vueltas un video de ella con Darío Benedetto, la actriz no lo negó de manera inmediata, sino que dijo: “A ver, ¿qué imágenes? ¿Me mostrás?”.

Por otro lado, Yanina Latorre también reveló que se comunicó con Sabrina Rojas para hablar sobre el tema. "Me negó, pero hubo dos frases que yo dije ‘mmm’”, comentó la integrante de LAM.

La reacción de Sabrina Rojas a los rumores con Darío Benedetto

En tanto que en diálogo con el programa de chimentos en cuestión, Rojas retrucó categórica: “A mí no me metan en líos en los que no tengo nada que ver. Jamás saldría con un casado. Jamás saldría con un casado. Nunca en mi vida. Eso sí que lo quiero aclarar. Ni con un casado ni con alguien que esté de novio. Jamás. Charlé dos minutos con él porque le pedí un video para mi hijo, que es fanático de Boca”.

Luego Yanina Latorre fue por más al hablar sobre el presunto amorío entre Sabrina Rojas y Darío Benedetto al comentar: “Hoy me comunico con Sabrina, voy a leer los textuales. Lo primero que me contesta, que me hace dudar, es: ‘No, hablé más con mi exnovio que con nadie. Pensé mañana van a decir que volví con él’"

Entonces Latorre explicó: "Porque parece que Juampi, el exnovio de ella, trabaja en Roldán y anoche estuvo hablando con él, entonces ella pensó ‘uy, me van a asociar a él’”. Por último, la panelista subrayó sobre la ambigua postura de Sabrina Rojas sobre la situación de Darío Benedetto ya que cuando le consultó si sabía que es casado, la arista respondió: “A mí me dijeron que se había separado. Me dijeron que ya iniciaron el divorcio”.