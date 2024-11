El legendario conductor de TN que confirmó su pase a canal América y adelantó detalles de su nuevo programa

Tras 34 años de labor en Artear, Sergio Lapegüe renunció a TN, y ahora el propio conductor se encargó de confirmar su pase a canal América, a la vez que dio detalles sobre cómo será su nuevo programa.

En diálogo con María Lapadula de Clarín, Lapegüe ratificó su baja de TN, aunque seguirá en la señal de noticias hasta mediados de diciembre. "Me voy con alegría a pesar de que es una decisión difícil la que tomé", enfatizó el conductor sobre su determinación de mudarse a canal América.

Además, con respecto al formato con el que trabajará el próximo año en su nueva pantalla, Sergio Lapegüe anticipó: "Por ahora no más noticiero".

En tanto que sobre el proceso que lo llevó a la determinación de dejar TN para pasar a canal América con otro perfil, el periodista explicó: "Es una decisión que vengo pensando hace mucho tiempo y que tiene que ver un poco con dejar un noticiero pero armar otro tipo de programa, sin dejar de lado las noticias porque es lo que amo y voy a ser periodista toda mi vida. Me siento feliz por la decisión que tomé. Tenía ganas de emprender un cambio. Es un desafío el salir de la zona de confort".

Sergio Lapegüe confimó su salida de TN. Foto: Instagram @sergiolapegue.

Por último, Sergio Lapegüe se mostró agradecido por los 34 años de labor en Artear, y respecto a su vínculo con sus compañeros y con los directivos de TN y aclaró: "Me voy con la mejor relación con mis amigos de Tempraneros, con mis jefes. Ellos querían que yo me quede, pero entendieron que es una decisión mía y personal. La decisión de dar un paso al costado fue absolutamente mía. Me voy con la mejor relación con ellos".

Durante la próxima temporada, Sergio Lapegüe estará en canal América con un ciclo que saldrá de 10 a 13, en un formato de magazine que combinará actualidad y humor. Además, el conductor tendrá a su cargo en la mencionada señal un programa nocturno que promete ser diferente a lo ya visto en otros late night shows.