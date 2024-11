Se revelaron los detalles ocultos del romance entre Wanda Nara y L-Gante

El romance entre Wanda Nara y L-Gante es la información principal en los diferentes portales y programas de espectáculos de nuestro país. Lo cierto es que la pareja se fue a Brasil para descansar unos días luego de todo lo que generó la confirmación y en las próximas horas arriban a Argentina.

Quien ya lo hizo es Mauro Icardi y es por esto que la conductora de Bake Off estaría preparando una mudanza para no cruzarse al futbolista y ahora su exmarido. En medio de todo esto, Yanina Latorre a través de su programa de streaming que se emite por Bondi Live, dio detalles no conocidos del romance.

"Ayer Wanda me confesó que hace tres años que están juntos. Ósea que esto viene desde antes, se conocieron en París, cuando ella estaba con Maurito, ya garc... en París", expresó sin pelos en la lengua una de las panelistas más picantes que tiene la televisión argentina.

Wanda, Jamaica y L-Gante. Foto: Captura de pantalla Twitter/

@KelokeLgante

Lo cierto es que Wanda tras la información que dio días atrás Yanina, amenazó con realizar un juicio a la integrante de LAM, sin embargo todo quedó en la nada luego de que ambas conversaron de manera privada y aclararon las cosas. En las últimas horas y para demostrar amor, L-Gante compartió un lindo posteo en X (Ex Twitter).

Yanina Latorre mandó al frente a Wanda Nara sobre el romance con L-Gante

"Buenas vacaciones con mis compañeras!", comentó Elián Valenzuela. En la foto aparecía él junto a Jamaica (hija que tuvo con Tamara Báez) y con Wanda, los tres se encontraban muy felices y en las próximas horas llegarán al país para seguir con los trabajos correspondientes.