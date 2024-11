Se conocieron la fecha en la que Katy Perry visitará la Argentina: cuándo y dónde sacar las entradas

Katy Perry vuelve al país, en el marco de la gira mundial llamada "The Lifetimes Tour", donde propone un repaso por los grandes éxitos de su carrera y una profundización en sus últimos trabajos de estudio.

Recordemos que la artista pop estadounidense acaba de lanzar su sexto álbum de estudio, titulado 143, en el que retoma el estilo que la lanzó a la fama allá por 2007, con el disco One of the Boys.

Katy Perry dará su show en el Movistar Arena

En el marco de la mencionada gira, Katy Perry dará un show en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 9 de septiembre de 2025. La preventa se realizará el 19 de noviembre de este año, y durará hasta el 21, cuando comenzará la venta general de entradas. Todo esto se dará desde el propio sitio del lugar.

El micro estadio, ubicado en el barrio de Villa Crespo, tiene capacidad para 15 mil personas, un número que parece poco para semejante artista internacional. Será su cuarta presentación en el país, siendo su última vez el 10 de octubre de 2018 en el marco del "Witness: The Tour". En ese caso, su show también se dio cita en el Movistar Arena.

Katy Perry cantó en Argentina por última vez en 2018

Katy Perry es una de las artistas más exitosas del presente. Con más de 70 millones de álbumes vendidos, es una de las doce artistas en la historia que ha superado los 100 millones de unidades certificadas. Además, se ha hecho notar en distintas causas benéficas, recibiendo varios premios y reconocimientos a lo largo de su exitosa carrera.