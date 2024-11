Moria Casán sin piedad contra Griselda Siciliani: "Es la China Suárez veterana"

En las últimas semanas, Griselda Siciliani estuvo en el centro de la polémica luego de las fuertes acusaciones por parte de Sabrina Rojas. La exmujer de Luciano Castro visitó días a trás a Ángel de Brito en su programa de streaming y allí lanzó un fuerte comentario contra la actriz.

"Griselda me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país, me parece espectacular. Es muy divertida cuando la ves en las notas pero yo tengo una cuestión de piel por cosas de la vida. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo... Tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vueltas las cosas", expresó Rojas en su momento.

Griselda le contestó y sostuvo que "Lo que pasa es que yo quiero que todos me quieran, incluso Sabrina, pero ya se que no es posible que todos te quieran. Cuando lees o escuchás que alguien tiene algo con vos, no me gusta". En medio de todo esto, Moria Casán se metió y destruyó a Siciliani comparando a la actriz con la China Suárez.

"Griselda es la China Suárez veterana. Me parece que es una mina copada, supongo que todo esto hasta le divertirá, tiene una cosa mala y es que quiere que todo el mundo la quiera... No puede ser mami, como te va a querer todo el mundo"; comenzó diciendo Moria.

La dura frase de Moria Casán contra Griselda Siciliani

Además agregó que "la Rojas (Sabrina) es una regia. Todos ellos pasaron por mis armas, estuvieron conmigo en el teatro", finalizó Moria. Lo cierto es que la guerra entre las exmujer de Luciano Castro y su pareja actual parece que tendrá nuevos capítulos a lo largo de las semanas.