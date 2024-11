Qué hace Tamara Báez en medio del viaje de L-Gante junto a Wanda a Brasil

La noticia del viaje a Río de Janeiro de Wanda Nara junto a L-Gante llevó la atención también hacia su ex pareja, Tamara Báez, luego de que se supiera que el músico llevaría a Jamaica, la hija que comparten junto a su ex pareja.

La influencer quien vive con la pequeña, aprovechó los días en lo que ella estaba con su padre para poder hacer cosas que cuesta hacer en el día a día: ordenar profundamente.

Tamara junto a L-Gante y Jamaica

La propia Tamara compartió historias desde su cuenta de Instagram donde mostraba un gran cantidad de prendas sueltas en el piso de su casa. "Dios, que quilombo" se quejó junto a las fotos.

Por supuesto, no era lo único que iba a hacer estos cuatro días. En otra historia, compartió una foto con dos platos con milanesas con puré, que disfrutó junto a su novio.

Las fotos que compartió Tamara Báez

Tamara Báez no estaba muy contenta cuando se supo la relación que tenía su ex pareja con Wanda Nara. “Desde que mi hija era bebé de meses yo ya sabía de la relación de ellos, mientras L-Gante estaba conmigo” había dicho en su momento. “Ahora que confirmaron la relación, no me molestaría si es real esto, mientras él cambie como padre y vea seguido a nuestra hija” lanzó dura contra el músico, que parece haber escuchado el mensaje.