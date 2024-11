El mal momento de Karina Jelinek: un amigo le habría robado todos sus ahorros

Karina Jelinek no está pasando un buen momento en su vida personal, la modelo denunció a Luis Reidy quien es un íntimo amigo y a quien considera como un padre. Esta denuncia se dio luego de que ella lo acusara de ser la persona que le robó joyas y un monto millonario en dólares.

La empresaria volvió a la televisión en Bake Off Famosos aunque no duró mucho tiempo si dejó en claro que disfrutó su paso por el reality de pastelería. Sin embargo, su situación actual no es la mejor y Karina se encuentra muy angustiada por la especie de traición que vivió de parte de Reidy.

En el programa "El Run Run del Espectáculo" dieron detalles sobre la situación: "Con cara de bueno se quedó con absolutamente todo", expresó el periodista Fernando Piaggio respecto a Luis Reidy, por su parte Lío Peccoraro reveló todo lo que le habría robado Reidy a la modelo.

"Esta persona es la que recibió por parte de Jelinek $155.000 dólares. Un montón de millones en pesos y joyas que, en conjunto, superan los $200.000 dólares. Este señor es el que era el ”papá" de Karina a nivel sentimientos… Horrible", confesó el conductor sumando información.

El mal momento que pasa Karina Jelinek

Por su parte, el abogado de Karina reveló que "Ella está muy mal, no solo por el tipo de delito sino por la persona a la que denunció". Luego se explayó y sostuvo que "Ustedes mencionaban qué pasa si uno le entrega dinero a un amigo, cómo lo denunciaría y, por si no saben, el delito ”estafa" es el que menos se denuncia porque la persona se siente culpable de haber confiado en la otra persona porque lo que requiere la figura del hurto es que la propia víctima es la que entrega el dinero".

También agregó: "En este caso se trata de una persona que era como su padre, por lo cual la denunciante siente vergüenza y también dolor, ella lo quería, le brindaba toda la confianza y de la noche a la mañana se quedó con todo su dinero", finalizó el letrado respecto a la compleja situación que está pasando Karina.