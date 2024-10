Benjamín Vicuña volvió a hablar sobre la separación de su expareja Pampita

El actor y expareja de Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña, volvió a referirse a la escandalosa separación de la madre de sus hijos, consultado por LAM y con la cautela que lo caracteriza.

Luego de unas semanas bastante agitadas, donde todo comenzó con rumores de infidelidad y terminó con Roberto García Moritán mudándose de la casa que compartía con la conductora, Benjamín pudo expresarse sobre el tema, aunque evitó la polémica y se mantuvo reservado, tal como viene haciendo desde el principio del conflicto.

Pampita fue vista en la Peregrinación a Luján

Ante la pregunta de Ángel de Brito, sobre qué le pasaba a él cuando escuchaba sobre el tema de la separación de Pampita, el artista chileno respondió que “Es un tema delicado, me cuesta despegarme de una situación que conozco, por experiencia propia. Todos los que vivimos una separación sabemos que es algo que, ya en la intimidad, es un montón. A todo eso hay que sumarle el ruido exterior, lo mediático, lo que se dice o no”

Además, recordó e hizo énfasis en la buena relación que mantiene con su exmujer, con quien tuvo cuatro hijos. “Puedo comentarles que somos una familia, es la mamá de mis hijos, no tengo un rol más que acompañar desde la crianza de ellos y ser un buen equipo. Todo el resto es algo que no me corresponde. Sigo con mi vida, mi trabajo, mi novia, que estoy muy feliz. Trato de acotarlo y enviar la mejor de las ondas para que los protagonistas puedan superar esto de la mejor manera”.

Lejos de hablar sobre la vida privada o profundizar en las formas que pueda tener Pampita en este tipo de situaciones, y consultado sobre cómo ella se estaba tomando el tema, Benjamín Vicuña dijo que lo vive como "cualquier persona que pasa por algo así".

De esta manera, con mucha altura y sin entrar en polémicas ni peleas, el actor mantuvo el hermetismo que llevan adelante desde el primer día de conocido el escándalo, y demostró que tiene buena relación con su expareja.