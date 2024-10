Wanda Nara fulminó a la China Suárez en su visita a Susana Giménez: "No me acostumbro a que exista gente garca"

Wanda Nara tiene un presente muy bueno en la parte profesional tras debutar como conductora en Bake Off Famosos que se emite por Telefe. En el marco de esto, la empresaria visitó a Susana Giménez para charlar de su presente, la separación con Mauro Icardi, la relación con L-Gante y también le preguntó por la China Suárez.

"Él está en Turquía. Yo estuve muchos años viviendo afuera. Fueron casi 17 años. Es mucho. Se me mezcló el tema de la salud y que tengo los chicos más grandes", comenzó contando respecto a su separación con Mauro Icardi quien actualmente se encuentra jugando en el Galatasaray de Turquía.

Luego agregó que "obviamente que vivimos en ciudades hermosas y es todo hermoso, pero llega un momento en el que los chicos necesitan un momento de estabilidad, de amigos, de colegios, de familia cerca. Igual, ellos nunca se quejaron. Siempre se adaptaron bárbaro".

Además respecto a esto, Wanda, aclaró que no hubo terceros en discordia y que fue una separación que surgió por un tema de ella. También subrayó que "Supongo que él me ama. Pienso que siempre vamos a ser familia y vamos a estar siempre juntos, pero es muy complicado".

Obviamente que el tema L-Gante se tocó y fue allí donde además de hablar del cantante, la empresaria aprovechó para tirarle un palito a la China Suárez: "Es amoroso, la verdad es que yo tengo buena onda, pero después fue más lo que se generó afuera de lo que realmente es. De hecho, estoy hace seis meses en Argentina y no nos vimos. Recién, lo vi ahora para grabar el programa", comentó.

Respecto a la actriz, sostuvo que "yo me hice muy amiga de él y al tiempo ella lo invitó a una avant premier de no sé qué cosa. Sentí que fue a propósito. Me enojé... Le dije que me parecía mal porque él sabía la historia de todo lo que había pasado y no se conocían", expresó. En el final le lanzó un fuerte dardo a Suárez: " no me acostumbro a que haya gente garc... en la vida".