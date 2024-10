El cierre de Paul McCartney que fue visto como un gesto para el público argentino

Paul McCartney volvió a presentarse en la Argentina, en el primero de los tres recitales que programó para el "Got Back Tour", que parece ser el último de la enorme carrera del músico inglés.

Como suele suceder, la visita al país incluye en su agenda otros shows en países vecinos, donde ofrece un show similar al que brindó anoche en el estadio de River Plate. Su primer show de esta gira en Sudamérica se hizo en Uruguay, para luego seguir en Argentina, Chile, Perú, Brasil y Colombia.

Paul McCartney al cierre de su show en Uruguay

Un hecho que no pasó inadvertido por las decenas de miles de personas que se acercaron al Más Monumental fue el cierre del show, donde Paul McCartney realizó un pequeño pero significativo cambio en comparación a cómo cerró su recital en Uruguay, el pasado martes 2 de octubre.

Es que al momento del cierre, el legendario músico flameó tres banderas: la bandera del orgullo LGBT, la de Uruguay y la de Gran Bretaña, de donde es oriundo tanto el como sus ex compañeros de The Beatles. Sin embargo, al cierre de su primer show en en River, el músico no sacó la bandera de Gran Bretaña, luciendo sólo la de Argentina y la del colectivo LGBT.

Foto: Twitter @anita_ottoline

Claramente este gesto no es casual. Es de público conocimiento las tensiones que existen entre los argentinos e ingleses, a partir de la ocupación de las Islas Malvinas y la guerra de 1982, el último conflicto bélico que ha tenido el país sudamericano. Así, Sir Paul, siendo consciente de un potencial problema, evitó mostrar la bandera y así terminar de la mejor manera con un público que lo acompañó siempre que visitó el país.