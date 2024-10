Nicole Neumann opinó sobre la separación de Pampita y García Moritán: qué dijo

Se sabe que la relación entre Nicole Neumann y Carolina Pampita Ardohain no es la mejor por ciertas diferencias que tienen ellas desde hace años. Sin embargo y con la separación ya confirmada por parte de la modelo y del ahora ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, la pareja de Manu Urcera opinó al respecto.

"En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no solo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Debido a esto quiero aclarar de manera definitiva lo siguiente: hace un tiempo ya, que Carolina y yo nos hemos separado", aseguró el ahora exmarido de Carolina.

Por su parte, ella posteó una historia de Instagram donde expresaba que se había enterado de todo el 20 de septiembre y que fue ese día donde ella decidió cortar la relación con su marido. Posteriormente a esto, publicó todos los chats con Moritán e hizo estallar la polémica.

Fueron varios los famosos que hablaron sobre la separación del año y una de ellas fue la propia Nicole Neumann. La modelo y colega de Carolina grabaron juntas el programa de Guido Kaczka y a la salida se tomó el tiempo para dialogar con los medios de comunicación que la esperaban.

Nicole Neumann habló sobre la separación de Pampita y García Moritán

"Yo no me meto en cosas ajenos. Yo la vi bien, profesional y haciendo su trabajo, estábamos trabajando", confesó Nicole respecto a Pampita. Además fue consultada si encontraba una similitud entre su separación y la de Caro, allí expresó que "cada pareja es un mundo y cada separación también".

Luego le preguntaron si le daría un consejo a su compañera de programa y fue allí donde afirmó que "no me meto, no hablo de mi vida privada y menos me voy a meter en la de otros". En medio de la nota le preguntaron sobre la posibilidad de tomar un café con Pampita y ella confesó que no tendría ningún problema de hacerlo.