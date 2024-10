Moria Casán reveló detalles de su experiencia en la cárcel: "Era una puesta en escena que necesitaban de mí"

Moria Casán es una de las personalidades del espectáculo argentino más emblemáticas. La One, como se apodó ella pasó por diversos momentos, algunos muy buenos y otros malos como fue la vez que fue encarcelada por un supuesto robos de joyas en Paraguay.

La actriz fue detenida el 15 de diciembre del año 2015 cuando al pisar el mencionado país, la policía procedió a arrestarla por un presunto hecho delictivo ocurrido en el año 2012. Lo cierto es que con el paso de los días se aclaró todo pero mientras tanto ella estuvo 9 días en prisión.

En el programa de streaming "Ángel Responde" la exjurado del Bailando por un sueño de Marcelo Tinelli, fue consultada por Ángel de Brito sobre este tema y allí contó todos los detalles: "¿Cómo fue estar en la cárcel?" fue la pregunta al hueso del conductor de LAM para Moria.

Ella no tardó ni un segundo en contestar y contó toda su experiencia: "Muy relajada. No tengo porque jurar pero por la gente que más amo que es mi familia, siempre sentí que era una puesta en escena que los demás necesitaban ver de mí", comenzó contando la One.

Luego agregó: "Era como si querían cobrar la guerra de Paraguay conmigo, qué se yo, el odio al argentino. Fueron nueve días, sumamente relajados como yo sabía que no había hecho nada. Así como entré sabía que iba a salir, hice como un show", expresó de manera contundente.

También le preguntaron por la foto viral donde aparece ella acostada y con un celular, fue allí cuando Casán contó cómo fue que esa foto apareció en las redes sociales: "Esa foto me la sacó una mina de ahí adentro". Además agregó que en ningún momento sintió miedo de estar en esa situación.