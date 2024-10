La contundente reacción de Pampita cuando se enteró de que Roberto García Moritán renunció a su cargo como funcionario

Luego de que trascendiera que este viernes Roberto García Moritán renunció al cargo de ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, Pampita fue abordada por la prensa y la modelo sorprendió con una contundente reacción al enterarse en ese momento de que su ex dio un paso al costado de su función pública.

"Estaba grabando y no sabía nada", argumentó en un principio de manera escueta la modelo para evitar hablar sobre la delicada situación de Roberto García Moritán. Por otro lado, cuando la consultaron sobre una denuncia contra el ahora exfuncionario por una presunta estafa en Catamarca en la que se comentó que Pampita podría ser convocada a declarar, la entrevistada respondió categórica: "Esto no es verdad, están diciendo algo que no es verdad".

"¿Te sorprende la renuncia de Roberto?", le insistieron los cronistas. Entonces la modelo se limitó a responder: "Me estoy enterando por ustedes". Acto seguido, Pampita explicó sobre cómo transita este duro momento: "Estoy tratando de estar bien por mi familia, porque tengo chicos que criar, tengo que estar en pie para criar a mis hijos".

Los periodistas siguieron firmes con sus preguntas, y sobre los dichos de la madre de Roberto García Moritán, quien aseguró que Pampita intenta destruir a su hijo, la actual figura de El Trece retrucó: "No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nada en ningún lado nunca. Ni esta semana, ni más adelante ni nunca".

Pampita habló de la renuncia de Roberto García Moritán a su cargo como funcionario. Foto: Captura de video América TV.

Mientras que sobre su sostén anímico durante este revés en su vida personal, la modelo enfatizó:"Me estoy apoyado en mis hijos, que son el motor de mi vida y que me dan fuerza para todo. Por suerte, tengo esa fuente de amor que todos los días me da ganas de vivir, de salir a trabajar, de mejorar y de salir adelante".

Tras la insistencia de los movileros por tener una declaración de Pampita sobre los supuestos actos de corrupción que se le adjudican a Roberto García Moritán, la entrevistada reaccionó contundente:"Ojalá que pidan disculpas todos los que dijeron tantas mentiras esta semana. Pero eso en la tele no suele pasar. Ojalá que así como dedicaron tanto tiempo a decir esas cosas, cuando se sepa la verdad, dediquen el mismo tiempo para aclarar las cosas".

La categórica postura de Pampita sobre la renuncia de Roberto García Moritán

Abatida por la situación Pampita arremetió contra la prensa: "Yo hace mucho que estoy en los medios y sé lo tremendo que es estar expuesto. Es una presión muy grande y no es fácil. La verdad es que no es fácil. Cualquiera sea la carrera en la que estés, no es fácil. Yo sé lo difícil que es tenerlos a ustedes de enemigos. Pero, bueno, uno elige las profesiones porque nos apasionan y si estás expuesto, parecería que hay que bancársela, pero no siempre es fácil estar bajo tanta presión".

Por último, sobre si cree que alguno de los casos de supuesta corrupción que se le achacan a Roberto García Moritán puede ser cierto, Pampita respondió categórica: "Eso lo va a aclarar la Justicia y espero que pidan disculpas cuando eso pase".