Susana Giménez habló sobre la posibilidad de que Pampita rompa el silencio en su programa

Mientras se prepara para una nueva emisión de su clásico programa de los domingos, Susana Giménez compartió en diálogo con un móvil de LAM (América) su felicidad por los buenos resultados en el rating que está dando su ciclo, y se refirió a la posibildad de tener a Pampita en su living televisivo, para que rompa el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán.

Sobre su regreso a la televisión, Susana Giménez enfatizó: “Estamos felices. Por supuesto que hay adrenalina, pero no tengo miedo esta vez, porque sé que los ratings están muy bajos. Estamos muy contentos”.

Por otro lado, la diva confirmó que el próximo domingo tendrá como invitada a Wanda Nara, y Susana desmintió de manera categórica el rumor de que haya pedido que no haya dos rubias en Telefe. "Yo nunca dije eso en mi vida, sería una estupidez tan grande que me da vergüenza. Además, Wanda Nara está morocha y le queda brutal. Ya se lo dije el año pasado en el Martín Fierro, le queda fantástico", remarcó la estrella.

En pleno éxito con Bake off famosos, Wanda Nara estará el próximo domingo en el programa de Susana Giménez. Foto: Captura de video Telefe.

En tanto que sobre su entrevista con Javier Milei, Susana Giménez explicó: “Me fue muy bien, igual se tuvo que editar mucho porque duró como cincuenta minutos, se nos iba el programa. Es muy agradable él y su familia. Estaba su mamá, Karina, el perro de Karina",

Sobre la chance de que Pampita vaya a su programa, Susana aclaró: “Me encantaría tenerla, pero no lo sé; acabo de hablar con Fede, le pregunté y me dijo que por ahora no". Mientras que sobre la ruptura de la modelo con Roberto García Moritán, la conductora enfatizó: "A mí no me sorprende que el amor se acabe; a mí se me acabó tantas veces”.

La palabra de Susana Giménez sobre la chance de tener a Pampita en su programa

Por último, sobre las críticas que recibió por el pelo en su retorno a la televisión, Susana Giménez deslizó despreocupada: "Me gustó peinarme así. Se usa despeinado, ¿La vieron a Nicole Kidman en Venecia? Estaba toda así, despeinada".

Con respecto a Pampita, recordemos que la modelo al volver este jueves de un viaje relámpago a Chile por motivos laborales