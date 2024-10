El sincericidio de Alejandro Fantino sobre el fracaso en el rating de su nuevo programa

Cuando todavía no termina la primera semana al aire de Por amor o por dinero, el reality de convivencia de parejas que Alejandro Fantino conduce en El Trece, el conductor se refirió al bajo rating del ciclo y deslizó un sincericidio al hablar del programa en pasado.

En diálogo con móvil de LAM (América), Fantino reconoció sobre el flojo rating del flamante envío: "El inicio es duro, se esperaba otra cosa. Tenían otra expectativa en el canal. Todos teníamos otra expectativa, en esto no hay que mentir ni caretear, ni andar diciendo cosas que no son, porque era tan grande todo lo que se había armado...".

Mientras que sobre la gran distancia en el rating entre Por amor o por dinero con su competidor dirrecto de Bake off famosos, Alejandro Fantino siguió: "Es gigante lo que se armó, pero no acompaña en número. En la tele abierta estas son las reglas, yo ya las entendí, las aprendí y si no te gustan, te las tenés que fumar. El número manda, si medís bien está bien, si medís mal, está mal. No arrancó bien, por ahí puedo llegar a esperar una cierta esperanza de que esto cambie".

Alejandro Fantino se refirió al decepcionante rating de su nuevo programa

En tanto que sobre el cambio de horario que tendrá su programa, que a partir del próximo lunes comenzará a las 23:15 para ver si en esa franja logra mejorar su rating, Fantino enfatizó: "Ahora va a haber un cambio de horario, que me parece que es correcto porque nos van a mandar más tarde. A partir del lunes arrancamos 11 y pico. Yo siempre de horario tarde en la tele abierta, hay como otro tono ahí. Por ahí a esa hora se engancha, hay menos competencia y no está Bake Off, que arrancó fuertísimo. Y vos sabés mucho, que a veces un reality cuesta en arrancar".

Además, Alejandro Fantino se sinceró sobre la breve duración que tendrá al aire el ciclo al explicar: "Yo arreglé hacer dos meses y medio de aire, en diciembre se termina, incluso el 20 de diciembre tengo un compromiso en Uruguay. Yo creo que va a terminar como iba a terminar, mitad de diciembre si todo va bien".

Luego Fantino volvió a hablar en pasado sobre su recién estrenado ciclo al decir sobre su rival: "Está bien que Telefe haya salido con Bake off a competir contra nosotros porque el programa se veía en la teoría que era un muy buen producto. Telefe dijo 'ojo che esto puede funcionar una bomba', que no lo fue, entonces reaccionaron poniendo Bake off que es un tanque que le va bárbaro".

Alejandro Fantino, en problemas con el rating de su nuevo programa. Foto: Captura de video El Trece.

Por otro lado, sobre el bajo rating de Por amor o por dinero, y el impacto que eso produce, Alejandro Fantino expresó: "Yo no estoy mal anímicamente, me vida honestamente pasa por otro lado, pero veo laburar a un montón de gente y estoy triste por un montón de compañeros. Hay que saber entender estas cosas, aceptarlas y luchar todo lo que se pueda".

Finalmente, Fantino remarcó que no cree que el programa termine antes de lo previsto, aunque deslizó a manera de sincericidio: "Es tele abierta, en el mundo de la tele abierta todo puede pasar".