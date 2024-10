El mal momento que pasó la hija de Roberto García Moritán mientras crece su carrera como modelo

Los coletazos de la ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán impactan de lleno en las familias de ambos. Y así como este jueves la madre del funcionario salió a hablar con un duro descargo contra la modelo, también se conoció que la hija del ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires pasó un mal momento al debutar como modelo en un desfile.

La encargada de dar la noticia de la tensa situación que atravesó Delfina, la hija de Roberto García Moritán, fue Yanina Latorre, quien aseguró que la joven fue acusada de acceder a desfilar gracias a una gestion de Pampita,

"A la hija de él la están puteando de una manera... un horror. Estoy hablando de Delfina. Hace poco desfiló y se tuvo que sacar el apellido y le gritaban de todo: 'vos hija de...', 'desfilás gracias a Pampita'. Ella no desfiló por Pampita", remarcó Latorre en LAM (América) sobre la hija de García Moritán.

Delfina García Moritán, la hija modelo del exmarido de Pampita. Foto: Instagram @delfigm_.

Luego, en ciclo de chimentos explicaron que el comienzo del ascenso en la carrera de la hija de Roberto García Moritán como modelo, justo se da en el momento en que se multiplican las repercusiones de la separación de Pampita,

Cuestionan injustamente a la hija de Roberto García Moritán

"A la nena no la podés putear. Le decían que era una desagradecida. Encima Delfina la quiere mucho a Pampita. La insultan y no tiene nada que ver con lo que hace el padre. No hay que meterse con ella", subrayó Yanina Latorre.