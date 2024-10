Pampita volvió al país con una contundente declaración sobre su ruptura con Roberto García Moritán: "No voy a permitir que..."

Este miércoles, Pampita regresó a nuestro país tras un viaje relámpago a Chile por motivos laborales, y al ser abordada por la prensa deslizó una contundente declaración sobre su ruptura con Roberto García Moritán.

Si bien la modelo optó por no dar detalles sobre lo que la llevó a tomar la decisión de separarse del funcionario, sí fue categórica a la hora de explicar por qué remarcó la fecha en la que se produjo el punto final en la relación entre ambos.

"Trabajé en el viaje, la pasé muy bien. No elegí irme, tenía la fecha programada hace mucho tiempo. Era un trabajo muy importante para mí", explicó Pampita sobre su viaje a Chile en una nota que emitieron en A la Tarde (América).

En tanto que consultada sobre su ruptura con Roberto García Moritán, la modelo se limitó a decir inicialmente: "No voy a hacer comentarios de eso. Trato de estar lo mejor posible para mi familia y para mis hijos".

Además, Pampita refutó la versión de que irá al programa de Susana Giménez para hablar sobre su separación de García Moritán. "No voy a ir a ningún lado para hablar del tema, ojalá que ni ahora ni nunca. Voy a reservar todo para tratar de mantenerlo en privado", enfatizó.

Por otro lado, sobre las capturas de chats con Roberto García Moritán que compartió Pampita desde sus historias de Instagram, la modelo explicó contundente: "A mí me gusta la verdad. A mí siempre me ha importado mucho la verdad, siempre. A veces, si es necesario salir a mostrar la verdad y no queda otra, me veo en esa situación que no me gusta, pero tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son".

Pampita y un dardo sobre su ruptura con Roberto García Moritán

Finalmente, Pampita le pidió a la prensa: "No vengan a mi casa, por lo chicos, porque se ponen re nerviosos para entrar y para salir, es incómodo. Yo los protejo, entonces no vengan. Espero que entiendan y termine el tema de una vez por todas, y que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad".