L-Gante pasó la noche con Wanda Nara tras el fallo de la Justicia

Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante finalmente fue condenado a tres años de prisión en suspenso y de esta manera seguirá en libertad. El cantante luego de escuchar el fallo salió del lugar muy feliz y hasta tiró billetes de mil pesos para festejar la noticia.

Luego de esto, se dirigió a su casa donde realizó un almuerzo con familiares y personas muy cercanas a él. Pero esto no fue todo y durante la noche se lo pudo ver a Elián en una fiesta junto a Wanda Nara con quien en las últimas semanas tuvo una especie de pelea tras las declaraciones que realizó el artista en el living de Susana Giménez.

En el programa "Mañanísima" que es conducido por Carmen Barbieri, hablaron al respecto del tema y expresaron que "L-Gante fue absuelto por privación ilegítima de la libertad pero fue condenado a tres años por amenazas coactivas", comenzó contando Estefi Berardi.

Respecto a los videos que subió Elián a su cuenta de Instagram con Wanda Nara, la panelista explicó que "es en la casa de L-Gante. Wanda fue a la casa de L-Gante donde él vive. Después de ahí se fue a un show que no lo promocionó porque él me dice 'no quiero que los jueces crean que les estoy tomando el pelo".

L-Gante y Wanda Nara muy juntos en una fiesta

Al mediodía Elián festejó con su familia, sin embargo todos estos videos fueron borrados de las historias de Instagram del artista. Esto puede ser para no generar problemas en el futuro de la condena que le expresaron el día lunes 28 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires.