En picada: el programa de Susana Giménez registró uno de los peores números de la historia

El programa de Susana Giménez ha sido, durante gran parte del año, uno de los más vistos en la televisión. Sin embargo, este fin de semana, el popular reality de pastelería Bake Off logró superar a la diva, generando una caída notable en el rating que ha puesto en alerta a la producción del programa. Este sorpresivo descenso en la audiencia de Susana Giménez dejó en evidencia la competencia feroz en la televisión y abrió dudas sobre la respuesta del público frente a las propuestas del ciclo.

La transmisión del domingo 27 de octubre de 2024 arrancó con una entrevista a Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña. Aunque el programa comenzó con un sólido 9 puntos de rating, manteniéndose alrededor de 9,5 y llegando en ciertos momentos a los 10 puntos, la tendencia no logró sostenerse. La entrevista generó buenas cifras, pero la audiencia empezó a desinflarse poco después de su conclusión, marcando un punto de inflexión en la noche.

Mira a Nicolás Occhiato y a Flor Jazmín Peña en el programa de Susana Giménez

La segunda parte del programa tuvo a Cris Morena y su familia como invitados, lo que parecía una apuesta segura. No obstante, lejos de mejorar las cifras, la audiencia comenzó a caer progresivamente. Los números descendieron a 8 puntos, y la situación se agravó, según lo mencionado por el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, quien describió el momento como una “caída en picada”. La entrevista no logró captar la atención del público, que rápidamente optó por otras alternativas, en especial por el formato de Bake Off, que continuaba liderando.

Con el avance de la noche, el rating del programa de Susana Giménez siguió bajando, alcanzando un histórico mínimo de 7,9 puntos y llegando incluso a un alarmante 7,7, la cifra más baja del año para el programa. Este desplome dejó a la producción del programa y a la propia Susana en un momento crítico, ya que el cambio en las preferencias del público ha sido notorio, y se espera que haya ajustes para intentar recuperar a la audiencia.

El segmento de juegos, Salven los millones, trajo algo de alivio a la noche, con la participación de Graciela y Tobías, madrina y ahijado, quienes lograron capturar la atención del público con una serie de respuestas acertadas. En el desenlace, la pareja se llevó la impresionante suma de 26 millones de pesos, un logro que fue aplaudido por Susana, quien les agradeció su desempeño en el juego. Sin embargo, este momento de tensión y emoción en el programa no fue suficiente para revertir la tendencia de baja audiencia.

Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña en el programa de Susana Giménez. Fuente: Telefe.

Con estos números en declive, la competencia en televisión muestra una clara inclinación hacia nuevos formatos que han captado al público, dejando a programas tradicionales en un terreno incierto. El equipo de producción del programa de Susana Giménez deberá evaluar sus opciones de aquí en adelante para enfrentar el desafío de la popularidad de Bake Off y adaptarse a las demandas de una audiencia cada vez más exigente.