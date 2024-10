L-Gante se le declaró en vivo a Estefi Berardi: "Yo le caigo"

Elián Valenzuela vive momentos muy complicados en su vida personal, ya que el día lunes finalmente se conocerá el veredicto de la Justicia respecto a si el artista queda detenido o en libertado. Mientras tanto, L-Gante dio notas en diferentes canales y estuvo en "Poco Correctos" ( el trece) hablando del tema pero también aprovechó para tirarle onda a Estefi Berardi.

Semanas atrás, el referente de la "cumbia 420" posteó en su cuenta de Instagram una historia junto a una mujer. Luego se supo que se trataba de Agustina Flores, expareja de El Noba, la joven también lo acompañó al programa de Susana Giménez y ella misma fue quien subió una historia mientras Elián hablaba en el living.

Pero parece que el artista no pierde el tiempo y en el programa "Poco Correctos" le tiró buena onda a Estefi Berardi quien quedó totalmente sorprendida. Todo comenzó cuando el L-Gante dejó en claro que Wanda Nara es historia del pasado y allí Virginia Gallardo tiró una indirecta diciendo que "hay un presente muy cercano, tan cercano que casi que está enfrente", sostuvo.

El Pollo Álvarez le preguntó al cantante si le gustaba Estefanía Berardi y obviamente que Elián no se tiró para atrás y contestó de manera directa: "Yo le caigo a Estefi", expresó con una sonrisa en su rostro mientras que la panelista se llevó las manos al rostro quedando sorprendida.

L-Gante le tiró onda en pleno vivo a Estefi Berardi

Luego Estefi contó que "L-Gante me manda un mensaje y me dice 'salimos de gira'. Le puse si de una, cuándo y el me pone 'ahora'", comenzó contando. Era un martes a la noche y yo estaba en pijama", comentó. Además agregó que "me gustan los chicos con onda pero vos sos medio barrilete y hay que enderezarte un poco".