La divertida reacción de la hija de Darío Barassi al verlo con su nuevo look: "Estás pelado"

Darío Barassi se encuentra afrontando un nuevo reto en su carrera profesional, el actor y conductor dejó el ciclo de "Ahora Caigo" para enfocarse de lleno en la grabación de una serie policial que promete ser un éxito y él tiene el papel protagónico, además actúa junto a Yayo Guridi. Pero para este personaje, tuvo que cambiar sus rasgos y sorprendió.

En su cuenta de Instagram donde lo siguen más de 4 millones de personas, el actor mostró el detrás de escena de las grabaciones y confesó que pasaban mucho calor, pero no se centró en esto la gente sino en su nuevo look, ya que lucía pelado y esto provocó no solo la reacción de sus seguidores sino que también de su hija.

"Liberada la pelada socialmente empieza el contenido familiar pero no apto para sensibles capilares. Este video se llama chanchito colorado", expresó en el posteo que realizó y se podía escuchar las risas de fondo de una de sus hijas y en tono de burla le decía "pelado" a su papá.

Los seguidores no tardaron en dejar sus comentarios luego de ver el video: "Que te pasooooo por que te dejaron asi"; "No entiendo x qué estás pelado, jaja, volvé que te extrañamos, todo bien con el Chino pero me aburre!!!", fueron algunas respuestas de las personas en el posteo.

Mirá el video

Este nuevo look tiene que ver con la serie "Gutiérrez is mai neim", donde el conductor encarna el personaje del subcomisario Roberto Gutiérrez. Este proyecto lo encaró ya que según sus palabras necesitaba un desafío grande y lo encontró en esta nueva propuesta que esta en plena etapa de grabación.