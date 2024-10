Jorge Rial destruyó a Susana Giménez tras los Martín Fierro de Cine: "Es parte del decorado de APTRA"

Los Martín Fierro de Cine celebraron su primera edición en la Usina del Arte, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Diferentes figuras del mundo de la actuación se acercaron al lugar para vivir una fiesta que se vio marcada por discursos políticos defendiendo la universidad pública y la cultura.

Uno de los primeros en emitir una fuerte opinión fue el actor Norman Brinski quien expresó: "La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Está en la (Casa) Rosada la ficción", expresando un claro enojo contras las decisiones que ha tomado Javier Milei desde que asumió como presidente de nuestro país.

Susana Giménez habló con la prensa luego de la ceremonia y expresó que ella está de acuerdo con el desfinanciamiento al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Inmediatamente le llovieron críticas por todos lados y Jorge Rial expresó su pensamiento tras los dichos de la diva de Telefe.

"El Martín Fierro me encantó, pese a APTRA. En APTRA nunca hablan de nada", comenzó filoso el periodista respecto a lo que piensa de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas. Además sostuvo que "los actores dieron su opinión sin temor a que la gente se enoje".

Luego agregó que "yo estoy a favor de que los actores hagan política, no importa cual. Los actores mostraron que se podía opinar sin que nadie te putee, nadie se agredió. Me pareció bárbaro a mi me gustó mucho", subrayó Jorge. El conductor de C5N además le pegó duramente a Susana.

Mirá el video

"Susana es parte del decorado de APTRA. La necesitan y Susana se debe aburrir en la casa, no tiene a dónde ir y va. Susana me cae mal. Es una tipa que le pega al país que le dio de morfar, que le da todo. La verdad que esta Susana no me gusta, es mucho mejor Mirtha", cerró.