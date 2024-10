Susana criticó los discursos políticos y opinó fuertemente contra el INCAA: "Estoy de acuerdo con el desfinanciamiento"

Los Martín Fierro de Cine se celebraron el lunes, los diferentes actores y actrices se congregaron para festejar esta primera edición. La ceremonia fue marcada por discursos políticos criticando las decisiones que ha tomado Javier Milei, respecto a la cultura y sobre todo al desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

Uno de los primeros en expresar su opinión fue el actor Norman Briski quien en su discurso sostuvo que " Que no nos digan cómo tenemos que hacer cine, sabemos hacer cine, que no nos digan cuántos espectadores tenemos que meter para ser buenos, que nos dejen hacer cine y que nos dejen contar lo que queremos. La ficción es una radiografía de la realidad. Nos están afanando la ficción. Está en la (Casa) Rosada la ficción"

Mirtha Legrand quien es defensora del cine argentino fue homenajeada con el Martín Fierro Brillante por sus aportes y también le hizo un pedido contundente a Javier Milei sobre la decisión del cierre del INCAA. Quien se diferenció de ellos fue Susana Giménez y dejó un claro mensaje.

Respecto a los discursos comentó que "todo el mundo está hablando de que hace falta cine, yo creo que estoy de acuerdo. Pero a mí no me gusta politizar los premios". Luego uno de los cronistas le consultó si se encontraba de acuerdo con el desfinanciamiento del INCAA y la conductora no dudó: "Yo estoy de acuerdo", cerró.

Mirá el video

Adrián Pallares, conductor de Socios del Espectáculo luego de ver el clip, sostuvo que Susana "se contradice, porque para hacer la película de "La Mary" había capitales privados y también estaba el INCAA porque sino todos los productores que hicieron "La Mary" no lo hubiesen podido costear".