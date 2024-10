Sol Pérez habló tras anunciar su embarazo y dio la noticia más esperada: "Ya me dijeron el sexo del bebé"

Sol Pérez anunció semanas atrás que estaba esperando un bebé junto a su marido Guido Mazzoni. Todo ocurrió en vivo durante el programa de Vero Lozano en Telefe. Allí la panelista expresó junto a una ecografía, que se encontraba en la dulce espera, algo que era un sueño para ella.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada expresó: "La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar! Estamos muy felices por esta nueva etapa", sostuvo en el anuncio junto al emotivo video donde Guido Mazzoni mostraba las ecografías del su futuro hijo con la modelo.

Lo cierto es que en las últimas horas, Sol habló con Intrusos en el Espectáculo tras la confirmación de su embarazo y contó cómo vive el día a día: "Estoy de 15 semanas, ya la semana que viene cuatro meses. Es todo nuevo y hermoso", sostuvo en la primera parte de la entrevista.

Sol Pérez y un tierno posteo en sus redes sociales. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @lasobrideperez

Además agregó que "es un proceso donde una se tiene que volver a conocer. La ropa ni hablar... Casi nada me va y hay que elegir cosas nuevas porque una panza de embarazada no se acomoda en la ropa. Hay cosas que comía siempre que ya no me gustan, un hijo es algo totalmente distinto".

Sol recordó el momento previo a confirmar su embarazo y sostuvo que "mi ginecóloga me mandó a hacer una batería de estudios y en esos estudios me figuró que estaba ovulando". Además contó que Guido Mazzoni no podía creerlo cuando le dio la noticia luego de ver el test positivo.

Ya en la última parte de la entrevista, dio indicios del sexo de su bebé: "Guido me acompaña en todo momento, cuando dio positivo se me cayó el mundo de la alegría y el sexo del bebé ya lo sé pero es sorpresa", expresó la abogada que por ahora se lo guarda para ella.