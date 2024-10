La hija de Yuyito González mandó al frente a su mamá sobre la relación con Carlos Menem: "Fingís demencia"

Amalia Yuyito González es una de las personalidades más buscadas en este último tiempo luego de que oficializó su romance con el presidente Javier Milei. La conductora cuenta las diferentes actividades que realiza junto al mandatario y además afirmó que la idea es mudarse a la Quinta de Olivos en el mes de enero.

Sin embargo, esta relación no ha estado excenta de polémicas y colegas de la periodista han salido con los tapones de punta a críticar la pareja. Una de ellas fue la histórica conductora, Mirta Legrand quien sostuvo: "Ya estuvo el presidente en mi programa, no creo que vuelva. A ‘Yuyo’ la tuve sola, que todavía no salía con el presidente. Qué rara esta pareja ¿no?".

Amalia no se quedó callada en su momento y salió a responder duramente: "A mí todo me viene bien hasta que me critican la relación. Yo creo que somos una pareja rara porque nos amamos, nos respetamos tanto, nos halagamos tanto uno al otro, que a la gente le parece raro. Parece que la gente no estuviera acostumbrada a estar enamorada, o que le diera bronca que haya gente que está enamorada", expresó la pareja de Javier Milei.

En las últimas horas, Yuyito estuvo en medio de una polémica luego de una confesión que hizo Brenda Di Aloy, su hija, respecto a una "relación" con otro presidente de la nación. En el programa que ella conduce todas las mañana, estuvo de invitada la joven quien mandó al frente a su mamá de una manera directa.

Mirá el video

"El otro día la escuché hablando de Menem y ella es como que finge demencia... no? El otro día estaba en una cena con una amiga y los papás. El papá me dice 'yo la vi a tu mamá en la Ferrari con Menem entrando a una quinta'". En el final ella expresó que luego fue a hablar con Yuyito y le hizo una rotunda pregunta: "Vos estuviste en la Ferrari por qué fingís demencia".