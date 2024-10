Día de la Madre: Alex Caniggia deja un duro mensaje para su madre, Mariana Nannis

En un Día de la Madre cargado de emociones, Alex Caniggia rompió el silencio sobre la complicada relación que mantiene con su madre, Mariana Nannis. En un video publicado en sus redes sociales, el influencer aprovechó la ocasión para saludar a su pareja, Melody Luz, madre de su hija Venezia, pero no perdió la oportunidad de lanzar un fuerte mensaje en dirección a Nannis, dejando clara la profunda ruptura entre ambos.

"Hoy es el Día de la Madre y quiero saludar principalmente a Melody, la Mamu, porque compartimos la crianza de nuestra hija hermosa. A todas las madres del mundo también, pero yo no festejo este día", dijo Alex en su video, dejando entrever que la fecha no tiene el mismo significado para él debido al conflicto que arrastra con su madre desde el nacimiento de su hija.

Alex Caniggia tuvo un duro mensaje para su madre Mariana Nannis

El mensaje, aunque breve, fue contundente. Alex Caniggia destacó el amor que siente por su pareja y su hija, pero dejó claro que no tiene intenciones de reconciliarse con su madre en un futuro cercano. "Le mando un saludo a todas las madres", concluyó, sin dejar de marcar la distancia con Mariana Nannis, lo que evidenció que la relación familiar está rota.

El conflicto entre Alex y Mariana no es nuevo. Según relató el mediático en varias ocasiones, la situación se deterioró aún más después de que su madre lo obligara a abandonar el departamento donde vivía con Melody y su hija recién nacida. "Me echó de la casa con mi hija que apenas tenía una semana. Muy agradable", comentó con su estilo irónico.

El incidente se produjo cuando Nannis llegó a Argentina para resolver asuntos relacionados con su divorcio de Claudio Paul Caniggia, el padre de Alex. Según contó el influencer, su madre le pidió que desocupara el departamento durante su estadía, lo que desató una acalorada discusión entre ellos. "Le dije que tenía a mi mujer embarazada, y aun así me pidió que me fuera. Nos insultamos y me mudé, pero lo peor es que ni siquiera usó el departamento cuando vino", detalló Alex.

Desde entonces, la relación entre madre e hijo se ha roto por completo, y no ha habido señales de que el vínculo pueda recuperarse. El Día de la Madre de este año solo confirmó lo que ya se sabía: el distanciamiento entre Alex Caniggia y Mariana Nannis parece definitivo, al menos por ahora.