El tierno video con el que Roberto García Moritán saludó a Pampita por el Día de la Madre: "Sos única"

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán anunciaron hace semanas su separación luego de todos los rumores que circularon sobre una posible infidelidad. De hecho, él salió a aclarar que no hubo terceras personas involucradas aunque en programas de espectáculo han puesto esto en duda.

Pampita salió a hablar hace poco con los medios de comunicación y expresó que "No voy a contestar nada. Tengo que cuidar a mi familia y Roberto va a ser siempre mi familia, así que no voy a decir nunca nada en ningún lado. No va a pasar ni esta semana, ni la que viene. Nunca", expresó ella.

Por su parte, Roberto García Moritán se mostró muy distante con los periodistas y hasta expresó que "la prensa me acosa y ejerce violencia". Respecto a los rumores de una nueva pareja tras separarse de la modelo, el empresario sostuvo que se encuentra solo y que el día de las compras de las cervezas lo visitaron sus hermanos.

El mensaje de Roberto para Pampita. Foto: Captura de pantalla Instagram/@robergmoritan

En el Día de la Madre, Roberto le brindó un afectuoso saludo a Carolina cuando la mayoría esperaba que se mostrara distante en un día más que especial para su exmujer. A través de su cuenta de Instagram, Moritán subió una tierna foto de Pamita junto a la pequeña Ana.

Mirá el video

"Feliz día Pampita. Sos única como madre. Gracias", fue el mensaje corto que subió a sus historias de Instagram. Allí además del texto aparece la modelo junto a Anita en las prácticas de ballet. Esta más que claro que pese a la separación, el cariño por ella sigue intacto luego de la historia de amor que vivieron.