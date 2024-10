El mal momento que pasó la China Suárez tras un terrible accidente en su casa

Eugenia "China" Suárez compartió a través de sus redes sociales una situación desesperante que le tocó atravesar en el patio de su casa en presencia de su hija. La actriz se encontraba disfrutando del fin de semana cuando tuvo que separar a un lagarto que se afincó en su patio luego de que su perra lo atacó.

A través de su cuenta de Instagram, donde la siguen más de 6 millones de usuarios, la actriz compartió una foto de su mano con sangre y causó mucha preocupación: "Pasaron cosas", sostuvo junto a las fotos de sus dedos y luego ya más tranquila contó lo que le sucedió.

"Ya salí de la guardia. No perdí el dedo, por suerte. Ahora les cuento", comentó en otra foto donde salía junto a su hija en la vereda del hospital donde fua atenderse de urgencia. Quien tomó la palabra y contó la historia completa fue su hija Rufina: "Pasó por acá en todo el parque y Sakura, que es nuestra perra gigante, agarró al lagarto y mi mamá fue corriendo a separarlos y el lagarto le mordió el dedo y se le quedó colgando y después lo tiró y fuimos al Austral", cotó la hija de la China.

La aclaración de la China Suárez. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @sangrajaponesa

Luego, en otra historia filmó al lagarto saliendo de la pileta y sostuvo que "Vive en nuestro jardín hace meses y es inofensivo, respetamos su espacio y le dejamos su comida. Solamente mordió porque se estaba defendiendo de mi perra. Gracias a Dios que siempre nos cuida y no fue nada grave", expresó.

En el final de este texto subrayó que "el lagarto está bien, mi perra también, lo mío fueron heridas superficiales y como ya tenía antitetánica, solo me dieron antibióticos". Además aclaró que de estar en esa misma situación volvería a realizar lo mismo sin problemas.

"Es mi instinto y además no soy miedosa, no me paralizo ante estas situaciones y estoy contenta de haberlo salvado", compartió la China. Esto sin lugar a dudas que quedará como una divertida anécdota luego del momento que paso tanto ella como su hija Rufina quien no se apartó de su mamá en ningún momento.