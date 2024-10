Las reveladoras fotos de Benjamín Vicuña y Pampita juntos, tras separarse de Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se encuentran oficialmente separados luego de todo el ida y vuelta que se estaba generando respecto a las informaciones. Si bien ni la modelo ni el exministro de la Ciudad de Buenos Aires dieron el por qué de la decisión, todo parece indicar que fue por una infidelidad por parte de él. En las últimas horas, Carolina compartió un evento con Benjamín Vicuña y MDZ te muestra las fotos exclusivas.

A lo largo de las semanas, en las redes sociales venían hablando o generando una "ilusión" de una posible vuelta entre Pampita y el actor luego de la separación escandalosa que protagonizaron ella y García Moritán. Respecto a esto, Vicuña habló en una entrevista y fue muy sincero.

"Yo acompaño (a Pampita) desde el equipo criando, a nuestro hijos, con la mejor y con amor", comenzó diciendo el actor chileno en Socios del Espectáculo. Después le preguntaron si le incomodaba los rumores de una vuelta con Carolina y fue allí donde dejó todo muy en claro.

Benjamín Vicuña y Pampita en la comunión de su hijo. Foto: Fuente MDZ

"Primero es que están mis hijos, me parece delicado. Segundo, estoy en pareja, ya ni siquiera me parece gracioso. Son cosas que se dan, que están en el público", sentenció. También se refirió a la polémica con lo ocurrido en el Martín Fierro donde expresó que Argentina le había dado un amor y allí sostuvo que "fue un error y más perdón no puedo pedir".

Benjamín Vicuña a la izquierda de la imagen y Pampita a la derecha vestida con camisa blanca. Foto: Fuente MDZ

En las últimas horas y tras la separación entre la modelo y el empresario, se los pudo observar juntos en la comunión de su hijo. El evento tuvo lugar en el Colegio San Martín de Tours. Allí mismo se pudo ver como Benjamín y Carolina se encontraban viviendo un lindo momento en familia acompañando a su hijo.