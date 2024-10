La grave denuncia que hizo contra Liam Payne su expareja poco antes de la muerte del cantante

El dramático final que tuvo Liam Payne este miércoles al caer del balcón de un tercer piso en el hotel que se hospedaba en el barrio porteño de Palermo, generó una gran repercusión en los medios de todo el mundo. Y ahora, en medio de la conmoción, cobra relevancia una grave denuncia que formuló Maya Henry, la influencer que estuvo en pareja entre 2019 y 2022 con el cantante al que acusó de hostigamiento.

El representante de la expareja de Liam Payne aseguró que la joven está en estado de shock. Hace apenas un par de días, la modelo había expresado duros conceptos sobre el artista.

A través de su cuenta de TikTok, Henry se refirió a su denuncia contra Payne al explicar: “Desde que rompimos, él hace explotar mi teléfono. Siempre viene de diferentes números de teléfono, así que nunca sé de dónde va a venir... Crea nuevas cuentas de iCloud para enviarme mensajes por iMessage. Siempre es una nueva cuenta de iCloud".

Maya Henry, la expareja de Liam Payne que denunció al cantante por hostigamiento. Foto: Instagram @maya_henry.

Luego, la influencer apuntó contra Liam Payne al remarcar: “Es inquietante que este hombre siga haciéndome estas cosas. Me repugna este comportamiento diabólico. Es más que repugnante y desconcertante, por decir lo menos”.

El libro inspirado en hechos reales que publicó Maya Henry. Foto: Amazon.

Más allá de la denuncia que formuló a través de sus abogados, Maya Henry también publicó una novela llamada Looking forward, en cuya portada el libro aclara que está inspirado en hechos reales. Entre otras cosas, a la protagonista de esta historia acusa a su ex de obligarla a someterse a un aborto. Aunque en el texto en cuestión no lo menciona a Liam Payne por su nombre, la médula del relato pasar por un romance tóxico entre una joven y un astro de la música.