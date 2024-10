Los detalles de la internación de Roberto García Moritán mientras avanza su divorcio de Pampita

En medio de acusaciones por supuestas infidelidades y de su renuncia como funcionario, Roberto García Moritán atraviesa un complicado momento que lo llevó a decidir internarse en una clínica adventista de Entre Ríos, justo mientras avanza su divorcio de Pampita.

El lugar que oficia de refugio para García Moritán se llama Centro de Vida Sana, y allí estuvieron internados referentes como Diego Maradona y Chano Moreno Charpentier.

Este jueves en LAM (América) compartieron una imagen del exmarido de Pampita en el mencionado recinto, y Ángel de Brito remarcó sobre la razón de su internación: "No se sabe el motivo. Hay distintos tipos de internaciones ahí, para adicciones, antiestrés, adelgazar".

Mientras que más allá del caso puntual de Roberto García Moritán, Yanina Latorre contó: "Mi mamá estuvo por la comida, se internó varias veces para adelgazar... Van mucho los políticos cuando están estresados".

Luego la panelista sumó sobre el centro en cuestión: "No hay televisión, no hay periódicos, no hay información. Son caminatas y hay comida sana. Es como un retiro".

Poco más tarde, Ángel de Brito comentó que el periodista Daniel Ambrosino pudo comunicarse con Roberto García Moritán, quien se limitó a responderle sobre su internación: "Vine una semana a desconectar".