El plan para la despedida definitiva de Susana Giménez de la televisión que indignó a la diva

En medio de las repercusiones por los reproches de Susana Giménez a su producción, y una seguidilla de deslices en la nueva temporada el clásico programa de Telefe, Ángel de Brito detalló que están preparando una emisión especial que se convertiría en la despedida definitiva de la diva de la televisión. Sin embargo, un punto de este plan indignó a la estrella, por lo cual desde el canal tuvieron que desistir de la idea que tenían pensada.

Tras anticipar desde las redes sociales y desde LAM (América), que un legendario ciclo llega a su fin, el conductor aseguró sobre el momento en que Susana Giménez pondría fin a su labor en la pantalla chica: "Por lo pronto, está preparando su despedida de la tele. Fuerte, pero son muchos años de hacer el programa".

Luego Ángel de Brito agregó sobre la despedida de la diva: "Es una idea. Si se da, se da. Pero creo que va a ser su despedida este año. De hecho, están preparando un programa especial para el final del ciclo, con grandes invitados. Quieren que en el último programa esté Mirtha Legrand sentada para despedirse de la tele a lo grande. También quieren que esté Mercedes (Sarrabayrouse), su hija, que nunca en la vida habló ni estuvo sentada en un programa, y que esté su amiga Verónica Castro. Un mega programa para despedir y cerrar".

En tanto que al referirse al aspecto que desató el enojo de Susana respecto a su despedida, el conductor de LAM puntualizó: "También hay otra pequeña interna en Telefe, que es el inicio de Gran Hermano. Santiago del Moro anunció que iba a empezar el 8 de diciembre, que es domingo, es el día de Susana y sería ese el último día del programa de Susana. Lo que querían hacer en Telefe es compartir el debut de Gran Hermano con la despedida de Susana para tener un mega domingo. A Susana no le gustó la idea".

Susana Giménez puso los puntos respecto a su despedida

Sobre la condición que puso Susana Giménez para su despedida, Ángel de Brito remarcó que la máxima estrella de Telefe dijo: "Domingo me despido yo, después hagan lo que quieran, no me interrumpan con Gran Hermano". Por lo tanto, el popular reality comenzaría el lunes 9 de diciembre.