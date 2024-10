Al ritmo del cuarteto, Fr4nz lanzó su nueva canción

Fr4nz presenta su más reciente sencillo “CORDO BESA” con un sonido diferente del que Fr4nz suele presentar en sus canciones logrando un cuarteto/pop haciéndole honor a sus orígenes. De propia autoría y nuevamente con la producción de 3 Música Gustavo “Nano” Novello y Luis Burgio.

La canción formará parte de su próximo álbum, que se editará en noviembre, prometiendo llevar a los oyentes en un viaje sonoro lleno de ritmos contagiosos y letras auténticas. Además, “CORDO BESA” contará con un video musical grabado en diversos lugares icónicos de Córdoba, mostrando la belleza y el carácter de la región.

“CORDO BESA, nació de una salida con amigos por el barrio Güemes de Córdoba Capital, donde conocí esta Cordobesa que me voló la cabeza, esa historia quedó ahí pero me quedo el recuerdo de que bien que besa. Es un cuartetazo medio pop , sin perder la esencia FR4NZ , Me pone muy contento haber hecho esta canción con este género musical porque representa de dónde vengo”

Este joven artista (compositor, cantante y bailarín) se alza como uno de las flamantes y más completas figuras de la nueva generación de músicos argentinos. Con una versatilidad y carisma que encanta, quien ha hecho recientemente de Buenos Aires su nuevo hogar, listo para liberar todo su potencial artístico.

FR4NZ comenzó el 2024 encendido con sus mágicas presentaciones Ante 12 mil almas en el Festival de Villa María, con un repertorio bailable y luego con su actuación en Tecnópolis en Buenos Aires, confirmó su ascenso meteórico.