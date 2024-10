Paulo Dybala debutó como actor y su esposa Oriana Sabatini tuvo una fogosa reacción

El famoso futbolista Paulo Dybala ha demostrado que su talento no se limita únicamente al mundo del deporte. En esta ocasión, el jugador argentino debutó como actor en una publicidad especial en Italia, vinculada a la película Venom: The Last Dance. Su participación ha captado la atención no solo de sus fanáticos, sino también de su esposa, la cantante y actriz Oriana Sabatini, quien no ocultó su entusiasmo al ver a su esposo incursionar en el mundo de la actuación.

El anuncio, que ha sido todo un éxito, muestra a Paulo Dybala encarnando a su conocido personaje de la "Máscara", festejo icónico que realiza en cada uno de sus goles. A lo largo del clip, el futbolista recorre las calles de Italia mientras los transeúntes lo saludan imitando su famoso gesto de celebración. La creatividad del spot publicitario, en el cual Paulo Dybala se sumerge en el universo Marvel, ha sido muy bien recibida por sus seguidores.

Mira el debut de Paulo Dybala como actor en una película de Marvel

El estreno actoral del delantero de la AS Roma no solo generó reacciones entre sus fanáticos, sino que también despertó la pasión de su esposa Oriana Sabatini. La artista expresó su admiración en un comentario en redes sociales, destacando con un mensaje breve pero contundente: “No, bueno”, acompañado del emoji de ojos enamorados. Este mensaje dejó en claro el orgullo que siente por el nuevo logro de Dybala fuera de las canchas.

Además de Oriana Sabatini, otras figuras cercanas a la pareja también se hicieron eco del debut actoral de Dybala. Ricky Montaner, hijo del cantante Ricardo Montaner, se sumó a los comentarios con unos emoticones de fuego, destacando la intensidad del momento.

La reacción de Oriana Sabatini que se hizo viral en las redes.

El salto de Paulo Dybala a la actuación ha sido una sorpresa para muchos, pero su naturalidad frente a las cámaras sugiere que este podría ser el inicio de nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. Mientras continúa destacándose como futbolista en la AS Roma y la Selección Argentina, el debut en la pantalla grande ha demostrado que Dybala tiene mucho más para ofrecer.