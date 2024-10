"Lo sintió como una traición": revelaron el verdadero motivo por el cual Wanda Nara y L-Gante se distanciaron

Hace pocos días, L-Gante estuvo como invitado a Bake Off famosos y Wanda Nara, conductora del ciclo, habló de su relación con el cantante de cumbia 420 y comentó que por una particular situación se dejaron de ver. Sin embargo, en aquella emisión, se los pudo ver juntos y bien de nuevo.

Por otro lado, el pasado domingo 13 de octubre, el cantante de cumbia 420 asistió al programa de Susana Giménez y reconoció que pasaron "muchas cosas" entre ellos, dando a entender que su relación no era solo de amistad, algo que Nara ha asegurado en distintas ocasiones. Si bien el artista habló bien de la presentadora, hubo un momento donde hizo una tajante aclaración.

El cantante de cumbia 420 estuvo en el programa de Susana Giménez el pasado domingo 13 de octubre. Créditos: Prensa Telefe.

"Entiendo que soy chico, pero tampoco me voy a dejar boludear por personas más grandes que yo", expresó duramente el músico. Luego de su paso por el programa de Susana, Wanda lanzó algunas fuertes indirectas hacia el cantante y todo indicaría que las cosas entre ellos no terminaron bien.

En medio de todo este escándalo, Juan Etchegoyen en Mitre Live reveló el verdadero motivo por el cual Wanda Nara se distanció de L-Gante. El periodista rememoró la entrevista que Susana Giménez le hizo hace algunos días a Wanda. En aquel diálogo, la conductora de Bake Off famosos no solo habló de su llamativo vínculo con el artista, sino de María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez, con quien Mauro Icardi le habría sido infiel años atrás.

Juan Etchegoyen reveló el motivo por el cual la conductora y el artista rompieron su vínculo.

"Ustedes saben que Wanda Nara estuvo en lo de Susana y habló de varios temas, entre ellos de L-Gante y en un momento se refirió a ese encuentro del cantante con China Suárez", comenzó diciendo el comunicador.

Acto seguido, el locutor contó la razón por la cual su vínculo se rompió: "'La China' y L-Gante grabaron un tema en su momento. A Wanda no le habría gustado, lo sintió como una traición. Ella lo define como su amigo y un amigo no hace esas cosas de establecer vínculo con una persona que le hizo mal a su amiga. Elián lo hizo porque en ese momento no estaban bien las cosas con Wanda...".

Wanda se sintió traicionada por L-Gante porque grabó una canción con "La China" Suárez. Créditos: captura de pantalla Youtube Susana.

"Wanda lo sintió como una traición porque ella hizo muchas cosas por él y L-Gante en su momento le pagó de la peor manera. Más allá de eso que pasó, que para mí iba a implicar un quiebre, no sucedió porque volvieron a verse; Wanda lo llevó a 'Bake Off' hace pocos días, pero desde ahí se pudrió todo de nuevo", concluyó Etchegoyen.