El doloroso posteo de Darío Barassi dedicado a su mamá: "Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas"

Darío Barassi es uno de los conductores y actores más queridos en el mundo del espectáculo, con su carisma y humor ha llegado a ganarse el apoyo del público en cada proyecto que emprende. Sin embargo, la vida de Darío no ha sido color de rosas: el 23 de noviembre del 2023, falleció su mamá y en la previa del Día de la Madre, escribió una hermosa carta dedicada a Laura.

El texto fue acompañado por una imagen junto a su mamá en el hospital: "Te extraño. Mucho. Ese día te colocaron un dispositivo para la quimio. Me dejaron entrar, pues Barassi, y nos quedamos horas charlando de todo, con olor a clínica y muchos aparatos haciendo sonidos", comenzó.

Luego agregó: "Ansiedad, risas y lágrimas. Todavía no sabíamos lo que se venía, todavía pensábamos que se podía. Mis hermanos querían saber cómo estabas, te dije 'foto viejita', e inmediatamente tiraste un fuck you con tu cara de ojete jajajaj, 'que no jodan' me dijiste, con tu acidez y humor de siempre. En el fondo feliz por su preocupación, estabas esperando que preguntaran. Vieja bicha".

"Ese día estaba inspirado, y me nació preguntarte por el hombre de tu vida. Estaba mi viejo entre las opciones, algún q otro novio, tu segundo marido a quien amábamos, pero me frenaste en seco. Me miraste a los ojos y me dijiste: el hombre de mi vida son mis 3 hijos, no jodas más con las preguntas y tráeme un café. Mi madre, más vos no se puede", subrayó recordando la charla.

El triste mensaje de Darío Barassi dedicado a su mamá. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @dariobarassi

En el final, Darío escribió una frase muy dolorosa: "Feliz día el domingo. Te quiero fuerte madre. Acá nos quedamos, con mil tazas de café sin ser tomadas… Pero, afortunadamente, otras tantas se compartieron entre la vieja bicha y los 3 hombres de su vida", cerró la emotiva carta en la previa del Día de la Madre.