Benjamín Vicuña respondió un pedido de los fanáticos respecto a su ex esposa Pampita

Benjamín Vicuña no sólo es reconocido por su extensa carrera en teatro y televisión, sino que además fue durante muchos años el esposo de Pampita Ardohain, formando una de las parejas más reconocidas del ambiente.

Tras la separación con la modelo y conductora mantienen una buena relación entre ambos, ya que comparten la crianza de sus hijos. Por ello, el actor es consultado constantemente sobre las posibilidades de reconstruir la pareja con su ex pareja.

Pampita se separó recientemente de García Moritán

Contundente, Benjamín, a pesar de su buena onda en general con la prensa y sus fanáticos, no se siente muy cómo con esa pregunta. Al ser consultado por un cronista de Socios del Espectáculo, sobre si “¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos ‘puede ser que vuelvan’?” fue bastante claro con su respuesta.

"Primero, me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado. Segundo también estoy en pareja, o sea que ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto que se da, como que son cosas que por ahí están en el público, pero acá me parece que no” dijo el actor.

Más allá de eso, confesó que está bastante cerca de su ex pareja, y sobre todo de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio “Acompaño, ya lo dije. Acompaño desde el equipo, criando a nuestros hijos. Con la mejor, con alegría, con amor, con contención, eso” confesó, demostrando que con Pampita dejaron las diferencias detrás.