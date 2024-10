Susana Giménez aconsejó fuertemente a Pampita tras dejar a Roberto García Moritán: "No tiene que volver más"

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán protagonizaron una escandalosa separación que nunca se terminaba de confirmar hasta que finalmente y luego de semanas desmintiendo los rumores, tanto el político como la modelo decidieron publicar comunicados en sus redes sociales. Pampita fue por más y hasta publicó los chats privados con su ahora exmarido.

Aparentemente el exministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires no ha perdió tiempo y según lo que contó Ángel de Brito, el empresario ya tendría nueva novia. Días atrás se lo pudo ver comprando cervezas y una gaseosa, y el conductor de LAM investigó.

Una persona que vive cerca del edificio de Roberto señaló, según De Brito que "Me escribe x persona y me dice que hubo una gala en la que Moritán estuvo cenando y que la chica de las cervezas del sábado volvió anoche al departamento de Moritán", comenzó contando.

Luego agregó: "Anoche entró con la misma chica del sábado. No es del medio porque no la reconoció a la chica. Se quedó a dormir", leyó en su celular el conductor. En medio de todo esto, Pampita sigue trabajando y cuidando a sus hijos mientras recibe un apoyo constante de fans y de diferente famosos.

Una de las que se pronunció al respecto fue Susana Giménez, la diva de Telefe fue consultada por la separación y allí le dio un contundente consejo a la modelo: "Yo no vi nada, no sé nada y no me meto", comenzó diciendo la conductora respecto a la separación del año.

Mirtha Legrand le expresó ya a Pampita que no vuelva con Moritán tras lo sucedido y Susana fue por el mismo camino que la conductora de El Trece: "¡No tiene que volver! Yo ya viví eso, no tiene que volver con Moritán", sentenció Susana de manera contundente.