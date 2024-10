Isabel Macedo habló sobre la separación de Pampita y fue contundente

La separación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, sigue dejando tela para cortar, y se han escuchado diversas opiniones de figuras conocidas en el mundo del espectáculo de nuestro país. Una de las que se pronunció respecto a la ruptura del matrimonio fue Lali Espósito quien está a favor de la modelo y ahora opinó la actriz, Isabel Macedo.

Luego de los comunicados por parte de Moritán y de la modelo, las opiniones fueron variadas. la actriz que encarna a Delfina en la serie "Margarita" de Cris Morena, fue consultada por los medios de comunicación respecto a lo que es el tema del año y que ocupa el primer lugar en los portales y programas.

Fue en el programa, Intrusos en el Espectáculo donde hablaron sobre el tema y donde dialogaron con Isabel quien dejó una contundente opinión al respecto: "No me molesta que me pregunten por Pampita, para nada. Ella me parece un amor y no quiero opinar porque me parece re doloroso".

De esta manera Isabel dejó en claro que se guarda lo que piensa respecto al triste desenlace que tuvo el romance y matrimonio de Carolina y Roberto García Moritán. Sin embargo, la modelo parece ir dejando atrás la experiencia y se encuentra focalizada en seguir para adelante con sus hijos.

El día de la madre será el próximo fin de semana y en Socios del Espectáculo hablaron con la modelo quien no tiene problema en responder preguntas. Le consultaron cómo pasará su día y si espera un mensaje de su exmarido, allí la modelo dejó en claro que "Pasaré el día de la Madre con todos mis hijos. Llena de amor", evitando responder la segunda consulta de la periodista.