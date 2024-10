La humillante manera con la que Martín Demichelis habría engañado a Evangelina Anderson

Las repercusiones sobre la presunta ruptura entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson son seguidas de cerca por la prensa, y si bien la modelo desmintió las versiones de separación, desde LAM (América) este jueves dieron a conocer detalles sobre la humillante manera con la que el director técnico habría engañado a su esposa.

En marzo, el periodista Augusto Tartúfoli había sido el primero en hablar sobre el supuesto quiebre, y ahora Yanina Latorre aportó polémicos datos sobre el asunto, asegurando que Martín Demichelis viene sosteniendo desde hace meses una infidelidad. "Lo cierto es que esta chica, la azafata, que la conoció en un viaje de River, es desde marzo más o menos que la tiene. Él fue un poco desprolijo, se escapaba de la concentración para verla", comenzó la panelista.

Luego, Yanina Latorre aseguró que Evangelina Anderson instaló un rastreador en la camioneta de Martín Demichelis. "Tuvo discusiones en el último año. A partir de que aparece lo de la azafata, ella se apersonaba en el club en cualquier momento... Él a la noche a veces cuando terminaba el partido, se iba sin su camioneta, la dejaba en la cancha, volvía a las dos horas, se quedaba una hora adentro del auto haciendo andá a saber qué, y después se iba", siguió la integrante de LAM.

Los detalles sobre la mujer que señalan como amante de Martín Demichelis

En tanto que sobre la inquietud de Anderson, Latorre sostuvo: "Ella en el último año, aparecía todo el tiempo en el vestuario, quería ver qué hacían, quería ver el entrenamiento, que no es muy normal. Lo cierto es que lo costó irse, y ahora que llegó a México, le envían un mensaje, no sé si de un amigo o de la azafata, contándole toda la situación".

Entonces Yanina Latorre fue más allá y sobre la azafata que apuntan como amante de Martín Demichelis, remarcó: "Lo de la azafata es raro, porque la localicé, tengo el nombre, tengo el apellido. Se llama Tania, es como el nombre que me pusieron en una página de pu*. Se llama Tania González es azafata, es poldancer y fisicoculturista. Le escribí hoy, me leyó y me bloqueó".

Martín Demichelis, acusado de engañar alevosamente a Evangelina Anderson

Poco después, la panelista explicó sobre la humillante dinámica con la que el director técnico habría engañado a Evangelina Anderson: "Todos sabían que Tania estaba con él... En River, últimamente antes de que se vayan a México, creían que ellos estaban separados, porque él estaba muy desfachatado. Pedía teléfonos, mandaba a traer chicas, veía una que pasaba y mandaba a conseguir el teléfono. Estaba muy desbocado".