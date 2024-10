El descargo del hijo de Martín Demichelis y su elogio para Evangelina Anderson

Este jueves en LAM (América) dieron detalles sobre el hijo que Martín Demichelis reconoció hace un par de años, que es de una relación de su adolescencia, bastante tiempo antes de estar en pareja con Evangelina Anderson. Y ahora el joven desde las redes sociales, compartió un extenso descargo para contar la verdad de su historia.

En el mencionado programa de chimentos, Yanina Latorre había anticipado que Facundo Bono, el hijo de Martín Demichelis tien más de 20 años y se dedica a hacer tatuajes. El chico vive en Jusrtiniano Posse, la localidad de origen del director técnico.

Con una publicación en X, el hijo de Demichelis reveló: “Desde 2012 que aparece la verdadera duda de mi identidad. Todo empezó a ponerse gris y por momentos demasiado oscuro. Hasta noviembre de 2019 se me blanquea la verdad y todo empezó a aclarar aunque hubieron unas cuantas tormentas heavies de por medio, pero mayormente todo resulta buscar el camino sanador”.

El hijo de Martín Demichelis compartió un extenso descargo en las redes sociales. Foto: X @facundobono_.

Por encima de todo, Facundo Bono destacó su afecto hacia su madre, Patricia del Bianco. "Eligió amarme incondicionalmente a pesar de todo el sacrificio y dolor que ella soportaba. Ella fue el sostén de una familia con una vida super terrenal de la cual agradezco y me siento orgulloso de tener", remarcó el hijo de Martín Demichelis.

Luego, el joven remarcó: "Si, soy el fucking bastardo primogénito de Martin Demichelis. No es algo nuevo para mí y que esto se haga público no me deja en ningún mal fla, creo que todo lo peor ya pasó".

"La trompada más dura era la de verme todos los días al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a una mentira", explicó sobre Bono sobre el proceso de búsqueda de su identidad.

Facundo Bono junto a Evangelina Anderson, Martín Demichelis y los hijos de la modelo y el director técnico. Foto: Redes sociales.

Según el joven, durante la pandemia comenzó su acercamiento con Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Es más, sobre el vínculo con el hijo mayor del entrenador y la modelo, Facundo Bono expersó: "Y la verdad que al pendejo lo quiero una banda, hablamos muy seguido y nos compartimos bastante".

Facundo Bono y Evangelina Salazar, su madrastra. Foto: Redes sociales.

Mientras que elogió a Evangelina Anderson al enfatizar: "Me sorprendió con la calidez realmente genuina con la que me recibió, y con los gestos que fue teniendo. Más de una vez me sorprendió con un mensajito transmitiéndome cariño y tranquilidad", afirmó.

Finalmente, el hijo de Martín Demichelis sintetizó: "Como te explico que ahora tengo una mamá, dos papás, una madrastra, tres hermanos por un lado, tres hermanos por otro y que mi nombre completo es Facundo Tobias Bono Demichelis Del Bianco jajaja Dios que bardaso. En fin... Esta es un poco una parte de la verdadera historia...".