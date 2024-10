Tres semanas después de separarse de Pampita, aseguran que Roberto García Moritán ya tendría novia

Este jueves en LAM (América), Ángel de Brito dio detalles sobre el romance que estaría iniciando Roberto García Moritán, apenas tres semanas después de romper con Pampita.

Según el conductor, el exfuncionario fue visto entrando a su departamente con una chica, que sería la misma joven con la que García Moritán fue captado en la calle con algunas cervezas en sus manos.

"La chica del sábado, la de las cervezas, volvió anoche al departamento de Roberto García Moritán", deslizó De Brito sobre la mujer que estaría involucrada con el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto que sobre cómo el ex de Pampita habría sido encontrado in fraganti, el líder de LAM explicó: "Una chica que conozco los vio, me escribió y me dijo: 'Vivo en el edificio de al lado. Anoche entró con la chica, la misma que el sábado. No es del medio. Se quedó a dormir'".

Roberto García Moritán estaría comenzando un nuevo romance

Por último, basándose en lo que su fuente le dijo sobre la presunta nueva novia de Roberto García Moritán, Ángel de Brito completó: "Hoy me volvió a escribir y me actualizó: 'La chica hoy salió sola, tenía un bolso negro y anteojos. Igual, todos los encargados del edificio la vieron, deben saber más que yo''".