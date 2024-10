¿Flor Vigna con nueva pareja? Se la vio a los besos con un cantante

Luego de un año marcado por la polémica tras su separación de Luciano Castro, Flor Vigna parece haber encontrado nuevamente la felicidad en el amor. La actriz y cantante, que se encuentra en un excelente momento profesional con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Bonita", estaría viviendo un romance con el cantante Soy Lauta.

Las primeras pistas sobre este nuevo romance surgieron a través de las redes sociales. Una cuenta de chismes compartió imágenes de la pareja besándose en el aeropuerto de Iguazú. Si bien las fotos no son de alta calidad, son suficientes para evidenciar la complicidad entre ambos.

Las fotos que despertaron los rumores.

Soy Lauta, cuyo nombre real es Maximiliano Appap, es un cantante que comparte con Flor el gusto por la música urbana. El artista colaboró con reconocidos grupos como Rombai y MYA, y tiene un estilo musical similar al de la ex Combate.

Este nuevo romance llega en un momento en el que Flor Vigna se encuentra enfocada en su carrera musical. Su nuevo sencillo, "Bonita", fue bien recibido por el público y generó gran expectativa. Si bien ni Flor ni Lauta confirmaron oficialmente su relación, las imágenes difundidas en las redes sociales hablan por sí solas. Los fanáticos de ambos artistas se muestran emocionados ante esta noticia y esperan que la pareja confirme pronto su romance.

Qué dijo Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro

Flor Vigna aseguró que Luciano Castro le fue infiel con la que hoy es su actual pareja, Griselda Siciliani y que ya se intercambiaban mensajes cuando todavía el actor estaba en una relación con la cantante. En un móvil para LAM, la ex Combate declaró: "Luciano Castro y Griselda Siciliani pueden hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios. Para mi fue un amor muy importante y me duele mucho todo, me encerraría y no haría nada", había declarado en su momento.