Sol Pérez se llevó todas las miradas en Gran Hermano con un traje con transparencias

No hay dudas de que cada vez que Sol Pérez aparece en el panel de Gran Hermano llama la atención con sus osados y extravagantes looks. Desde la temporada pasada, la modelo es tendencia en las redes sociales por los outfits y peinados que utiliza en el reality. Y aunque muchas veces los internautas la llenan de halagos, otros la critican por las elecciones que hace para el debate.

Una vez más, la futura abogada dejó boquiabiertos a todos. Este lunes, los panelistas recibieron a Isabel De Negri, la cuarta participante eliminada del programa que emite Telefe todas las noches.

Los aros de Gran Hermano fueron uno de los accesorios que más llamaron la atención. Créditos: captura de pantalla Instagram Lasobrideperez.

En esta oportunidad, Pérez llevó un look total black: un mono negro de lycra y encaje con efecto translúcido en la parte de las piernas. Este outfit lo complementó con unos aros con el logo de Gran Hermano, otros guantes del mismo tono y también transparentes y unas sandalias con strass. Además, la panelista utilizó un recogido y un maquillaje que destacó en especial sus ojos.

La modelo fue nuevamente tendencia en las redes por su outfit. Créditos: captura de pantalla Instagram Lasobrideperez.

El look completo de Sol Pérez. Créditos: captura de pantalla Instagram Lasobrideperez.

La modelo compartió con sus seguidores de Instagram (@Lasobrideperez) este look a través de un video. "Listos para el aire. ¡A ver si encuentran el secreto de este look!", escribió Sol en la publicación que ya tiene más de 48 mil me gustas y 560 comentarios.

El video que publicó Sol Pérez con su nuevo look para el debate de este lunes en Gran Hermano 2023

"No me gustó este look"; "Demasiado diosa"; "Más bomba no se consigue", fueron algunos de los mensajes que se pueden leer en el video de la panelista.