Se conoció cuál es el sexo del bebé que espera Nicole con Manu Urcera

Relajada en las playas de Punta del Este junto a su esposo, el piloto Manu Urcera, y dos de sus hijas, Allegra y Sienna Cubero, Nicole Neumann se encuentra pasando un excelente momento personal y familiar.



Sucede que, a pesar del conflicto todavía sin resolver con su hija mayor, Indiana Cubero, la modelo está en la dulce espera, por cuarta vez en su vida, la primera vez con su flamante marido.

Nicole Neumann y Manu Urcera.



Justamente, en el marco de su embarazo, Nicole Neumann sorprendió en las últimas horas con una foto publicada en sus historias de Instagram. Lo que podría haber sido una postal más, terminó revelando un detalle importantísimo.



“Con el pollito”, escribió Nicole Neumann junto a un emoji de un bebé y de un pollito rompiendo el cascarón de un huevo. En la foto, aparece tocándose la panza, en un elocuente mensaje que daría cuenta de que está esperando un varón.



La estadía de Nicole Neumann en Punta del Este no está pasando para nada inadvertida. De hecho, en estos días se mostró algo molesta con una actitud de los paparazzis y de los fotógrafos.

"Con el pollito", escribió Nicole Neumann. ¿Se viene un varón?



“Yo digo, me pinta al atardecer comer medialunas. Me voy a la playa a comerlas tranquila. Aparecen paparazzis, bueno, ok. Estuvieron las tres horas sacando fotos mientras tomaba sol. ¿Es necesario que saquen en todas las que estoy masticando y comiendo?”, dijo, muy enojada.



“Tres horas estuvieron. Me pueden sacar sólo en las que estaba tomando sol o caminando. No, eligieron las que estoy masticando, comiendo. ¿Qué va a hacer? Es así. Soy un ser humano. Cuídenme un poquito en la edición de las fotos. ¿Qué necesidad? Se sabe que como. Dios mío”, agregó Nicole Neumann.