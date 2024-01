Se terminó la tregua: Furia volvió a declararle la guerra a Isabel en Gran Hermano

Si bien hubo un acercamiento y una especie de tregua luego del careo que propuso Santiago del Moro, Furia volvió a declararle la guerra a Isabel dentro de la casa de Gran Hermano, en donde el conflicto está a la orden del día.



Todo comenzó cuando, a raíz de unos gritos desde el exterior, Rosina se sintió afectada y fue hacia a la participante de 65 años para buscar contención. “Demasiado buena soy. No puedo con las cosas que no son”, expresó la uruguaya. “Basta, pero quedate tranquila. Respirá profundo. Yo no hice nada”, le dijo Isabel.



Al escuchar esta conversación en la habitación, Furia se destapó y volvió a estallar contra Isabel. “Che, posta, hagan silencio, quiero descansar. Ahora sí, voy a empezar yo. Cerrá el ort… Te lo pido por favor. Porque me recontra cago en lo que te pasa afuera”, le dijo.



“Dejá de decir que no hacés nada porque sos… Mirá, mejor no lo voy a decir. Sos peor que mi abuela. Es de bicha lo que hacés”, agregó Furia contra la experimentada participante de Gran Hermano. “Y vos llorá tranquila. Llorá todo lo que se te cante, porque es bueno llorar”, le dijo luego a Rosina.



Después de esta discusión, Isabel salió de la habitación, justo tras el ingreso de Cata Gorostidi, la aliada de Furia, pegando un fuerte portazo. “Eso ya lo hice yo. No me copies. Qué ridícula que es. 250 años al pedo”, remató Juliana.

Furia volvió a declararle la guerra a Isabel en la casa de Gran Hermano. Foto: captura de TV.



“Nosotras no tenemos la culpa de que ella tenga 64 años y que sea una envidiosa de mierda de las jóvenes”, agregó Furia, que luego pidió que este domingo Isabel sea eliminada por el voto del público.



“Ojalá que se vaya por bicha hija de puta. Y si la producción quiere dejarla para que sigamos peleándonos, listo, joya, pero yo me voy a ir bien a la mierda y vamos a ver cómo siguen facturando”, cerró.