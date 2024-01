Pampita aniquiló a Nicole Neumann y a Julieta Prandi: "Que se ahoguen las dos"

Siempre dispuesta a ir al hueso, Pampita no le teme a nadie y se anima a contestar todo lo que le preguntan en cada entrevista que brinda. La modelo se caracteriza por decir todo con una sonrisa impoluta que le da la capacidad de que sus declaraciones pasen por un filtro invisible y no caigan del todo pesadas, o al menos no tanto.

Así fue que Pampita fue invitada a a 'Rumis', nuevo ciclo del streaming conducido por Zaira Nara, Juariu, Lizardo Ponce, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Lola Latorre. En medio de un picante ping pong en el que respondió sobre todo, una de sus acotaciones fue la que más llamó la atención y rápidamente se viralizó en las redes.

“Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro, a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”, le consultó Juariu a la modelo. Sin pelos en la lengua, Pampita respondió, entre risas: “Qué guachada. Que se ahoguen las dos”. Ante las carcajadas de los presentes, la morocha acotó: “Es para no elegir, eh. No es de mala. Se agarran una con la otra y flotan”.

En su visita a 'Rumis', Pampita no perdonó a Prandi y Neumann.

De dónde viene la pelea entre las modelos

La pica entre Pampita, Julieta Prandi y Nicole Neumann viene de larga data. Todo se remonta a los años 2000, cuando la modelo oriunda de La Pampa daba sus primeros pasos en las pasarelas nacionales. Allí, Julieta Prandi y Nicole Neumann ya tenían algo más de espacio, por lo que, según relató la modelo, le hicieron pagar derecho de piso.

Además, en el último tiempo Julieta Prandi se animó a hablar sobre el tema y cargó todas las responsabilidades en Nicole Neumann. La rubia culpó a su colega por los malos tratos a Pampita y la señaló cómo la creadora de uno de los apodos que más le dolieron a Pampita en sus inicios: la llamaban 'Muqui'.